Italia femminile | Gama | «Amarezza per le modalità e i tempi della mia esclusione»

(Di domenica 25 giugno 2023) Ha fatto discutere l’di Saradalla Nazionaleper il prossimo Mondiale. Tuttavia,ha reagito con profondo rispetto pubblicando il suo pensiero a riguardo su Instagram. Le sue non sono parole dure contro la commissaria tecnica dell’, ma non nascondono una pesante dosa dicalciatrice. La centrale difensivaJuventus ha voluto commentare ie i modisuadalla Nazionale, ad operact Bertolini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara(@saraita) Un lungo post pubblicato sul ...

Molto c'è ancora da fare a favore delle donne: il tasso di occupazionerimane di 18 punti inferiore a quello degli uomini in, fermo al 51,1%, e di 13 punti rispetto alla media Ue. Un ...Molto c'è ancora da fare a favore delle donne: il tasso di occupazionerimane di 18 punti inferiore a quello degli uomini in, fermo al 51,1%, e di 13 punti rispetto alla media Ue. Un ...... MATTEO NERI, LUIGI SAMELE 18.15 Atletica 1500m femminili: SINTAYEHU VISSA 18.30 Rugby seven maschile - Gironi (blocco 2) 18.37 Atletica Staffetta 4x400m mista:19.00 Taekwondo62kg ...

Mondiale calcio femminile, Sara Gama esclusa dalle 32 preconvocate dell’Italia la Repubblica

Sara Gama non andrà al mondiale: la capitana della nazionale esclusa tra le convocate che faranno parte della spedizione azzurra in Australia ...Si è appena chiusa la prima settimana di lavoro per la Nazionale Femminile del CT Milena Bertolini in vista del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Le due giocatrici del Sassuolo, Benedetta Orsi e ...