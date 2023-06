... ma ilsi trova ora ad affrontare una situazione "profondamente instabile". E' quanto sostiene l'Istituto per lo studio della guerra (). Il fallimento della ribellione e la "soluzione a ...... ma ilsi trova ora ad affrontare una situazione "profondamente instabile". E' quanto sostiene l'Istituto per lo studio della guerra (). Il fallimento della ribellione e la "soluzione a ...Ma il- spiega oggi un' analisi dell'Institute for the Study of War () - "ha faticato" per mettere insieme una "risposta rapida ed efficace" davanti all'avanzata della Wagner su Mosca. L'...

Isw: Cremlino davanti a una 'situazione profondamente instabile' - Ultima Ora Agenzia ANSA

I combattenti del gruppo Wagner sono stati salutati con applausi e colpi di arma da fuoco mentre lasciavano Rostov, come mostrato in un video verificato dalla BBC e circolato su Twitter. Nelle riprese ...L'ammutinamento di Yevgeny Prigozhin sarà pure fallito, ma il Cremlino si trova ora ad affrontare una situazione "profondamente instabile". E' quanto sostiene l'Istituto per lo studio della guerra (Is ...