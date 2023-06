Istanbul | bloccato il corteo del Pride Centinaia i manifestanti fermati dalla Polizia | quaranta gli arresti

(Di domenica 25 giugno 2023) Sonoe una quarantina quelli arrestati mentre tentavano di avanzare verso il centro diin occasione del. I quartieri centrali erano stati transennati e diverse linee della metropolitana chiuse, e, anche se ilnon era stato formalmente vietato, nei giorni precedenti il prefetto di, Davut Gul, aveva dichiarato: “Nessuna attività che minaccia l’istituzione della famiglia, quale garanzia del nostro Stato e della nostra Nazione, è permessa. Non sarà mai concesso a gruppi di dimostrare senza il permesso”. I dimostranti si erano riuniti nei pressi di piazza Taksim, nel quartiere di Nisantasi, marciando per una decina di minuti e urlando slogan rivendicativi prima ...

La polizia haqualche centinaio di attivisti che avevano tentato di marciare nel centro diin occasione del Pride e ha arrestato una quarantina di manifestanti. Lo fanno sapere media turchi. I ...La polizia haqualche centinaio di attivisti che avevano tentato di marciare, ar ... ma il p refetto di, Davut Gul, aveva dichiarato: "Nessuna attività che minaccia l'istituzione ...... il Viola Park (l'avveniristico centro sportivo della Fiorentina) mada burocrazia e ... adesso invece una sfida quasi impari perché al di là del Bosforo, non solo a, sono stati ...

Pride a Istanbul bloccato dalla polizia, decine di arresti Agenzia ANSA

La polizia ha bloccato qualche centinaio di attivisti che avevano tentato di marciare nel centro di Istanbul in occasione del Pride e ha arrestato una quarantina di manifestanti. Lo fanno sapere media ...Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha ammesso che "non tutto è stato perfetto" per i tifosi nell'organizzazione della finale di Champions League ...