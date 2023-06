ISS | un' EVA russa e tanto lavoro

Leggi su aliveuniverse.today

(Di domenica 25 giugno 2023) Il 22 giugno scorso due cosmonauti russi facenti parte dell'equipaggio di Spedizione 69 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno eseguito un'attività extra-veicolare per il recupero di esperimenti e l'installazione di attrezzature. Ma anche i loro compagni non sono rimasti con le mani in mano.