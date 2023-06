Irene Orazi | campionessa del mondo dei 100 metri Special Olympics | grande festa a Spoleto!

, 33enne atleta spoletina, conquista una medaglia d'oro ai Mondiali Special Olympics dei 100 metri. Una grande festa attende il suo ritorno a ...Il sogno, alla fine, si è concretizzato.ha vinto la finale dei 100 metri, conquistando così la medaglia d'oro ai Mondiali Special Olympics in corso di svolgimento a Berlino. Un successo che la cooperativa sociale 'Il Cerchio' ha ...Arrivano le prime soddisfazioni per, impegnata in questi giorni nel prestigioso Mondiale Special Olympics . L'atleta spoletina, infatti, oggi ha disputato la semifinale dei dei 100 metri conquistando un secondo posto che le ...

Irene Orazi, campionessa del mondo dei 100 metri Special Olympics ... LA NAZIONE

Irene Orazi, 33enne atleta spoletina, conquista una medaglia d'oro ai Mondiali Special Olympics dei 100 metri. Una grande festa attende il suo ritorno a Spoleto!Overview: Nella categoria dei 100 metri la 33enne precede una norvegese ed una tedesca Ai Mondiali Special Olympics, la più grande rassegna sportiva per atleti con disabilità intellettiva, c’è il trio ...