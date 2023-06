Io | Irlandese | Cattolico e Povero ho un sogno | l’America!

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 25 giugno 2023) Ripensando alla mia infanzia, mi chiedo come sono riuscito a sopravvivere. Naturalmente è stata un’infanzia infelice, sennò non ci sarebbe gusto. Ma un’infanzia infeliceè peggio di un’infanzia infelice qualunque, e un’infanzia infelicee cattolica è peggio ancora. Quando da piccoli i gemelli piangevano Papà e Mamma dicevano Ssst e Zitti, gli davano da mangiare e loro si addormentavano. Ma quando piange Margaret c’è tanta malinconia nell’aria e in un attimo Papà salta giù dal letto, la prende e tenendola stretta balla lentamente intorno al tavolo di cucina, canta, fa certi versi come una mamma. Poco dopo siamo tutti coricati e anche se c’è rimasta qualche pulce vagante non mi importa perché a letto c’è un bel calduccio quando ci stiamo dentro tutti e sei e mi piace tanto la luce del fuoco che balla sui muri e sul soffitto e la ...