Inter | problema insormontabile | la legge del monte ingaggi si ripete

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilè uno dei temi più discussi in casa, che ogni anno cura particolarmente gli aspetti legati ai costi del singolo calciatore in rosa. Una situazione che siciclicamente e crea inutilmente malumore in periodo di calciomercato, visto che ormai è tutto trasparente SCELTA ORMAI OBBLIGATA – Il mancato riscatto di Romelu Lukaku, che arriva dopo il rinnovo fallito di Milan Skriniar, ha una motivazione. Ed è la stessa che spinge la cessione di Marcelo Brozovic dopo il ricco rinnovo di poco più di un anno fa: il. Più precisamente, ilinsostenibile. O meglio, non più sostenibile. L’deve ridimensionare i propri costi senza aggiungerne altri in ottica futura. Ciò spiega sia le ...