Inter | la pista Vicario sfuma Due profili per sostituire Onana – TS

(Di domenica 25 giugno 2023) L’eventuale addio die la partenza diper Londra mette l’nelle condizioni di cercare un altro sostituto. TuttoSport avanza due nomi di portieri. SOSTITUTI – Se il destino di Andrésarà davvero lontano da Milano (vedi articolo) allora l’dovrà fare bene i suoi prossimi calcoli. Il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra per, in caso di partenza, il portiere camerunese, era quello di Guglielmo. Adesso però le probabilità che l’estremo difensore dell’Empoli la prossima stagione arrivi ad indossare la maglia dell’calano sempre di più., infatti, domani ha in programma le visite mediche a Londra, per diventare ufficialmente un portiere del Tottenham. A questo punto i nomi ...

I tifosi dell'tremano, quelli della Juventus gongolano sognando un altro colpo alla Pjanic o ... Infine, resta calda laMilinkovic Savic: risultano nuovi contratti tra gli uomini di mercato ...Ieri, infatti, è stata definita la trattativa per Marcus Thuram, praticamente soffiato ai cugini dell'. Per il reparto arretrato, invece, resta calda lache porterebbe in nerazzurro l'......il belga e che lo scorso anno fu il protagonista assoluto della trattativa per il ritorno all'... Il Milan,che Romelu esclude a priori. Oppure l'Arabia Saudita, nello specifico l'Al Hilal, ...

Pista araba per Milinkovic, Juventus e Inter osservano interessate Tag24

Milan, si complica la pista Morata: anche l’Inter piomba sullo spagnolo. La situazione Lukaku si sta rivelando piuttosto complicata in casa Inter. L’attaccante spagnolo non ha ancora rinnovato il cont ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...