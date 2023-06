Inter | la Curva Nord saluta Brozovic | “Hai sempre sudato la maglia | grazie e buona fortuna”

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo la notizia dell’addio allada parte di Marcelo, anche laha dedicato un saluto a colui che per anni è stato un tassello fondamentale della formazione nerazzurra. “Non finiremo mai di ringraziarti per il calcio che ci hai fatto vedere. Hailadal primo giorno.Marcelo”, si legge in una storia. SportFace.

Il croato lascia l'dopo otto anni in cui da oggetto misterioso si era trasformato in insostituibile play (intuizione di Spalletti ) ed idiolo dei tifosi. E' all'ultimainfatti la ...Siamo all'ultimadi una corsa che è iniziata in realtà già durante il Mondiale di Qatar 2022 ... Era l', volata addirittura in Qatar per incontrare giocatore e agenti, e che almeno fino ad ......le porte non solo al calciomercato - De Sanctis tratta alcuni giocatori con il Milan e con l'-... Resta il nodoNord. La Salernitana auspica 'tempi rapidi di risoluzione', ma anche in ...

A Istanbul la Curva Nord si tinge di blu: contro la scaramanzia, il "dress code" dei tifosi La Gazzetta dello Sport

I nerazzurri vincono il primo derby di mercato portando Thuram all'Inter: il giocatore ha accettato la proposta di Marotta e verrà a parametro 0.Il capitano del Chelsea per l’ Inter. E pazienza se César Azpilicueta il meglio l’ha già ampiamente dato. L’usato sicuro è stato premiante nelle strategie nerazzurre (vedi Darmian e Acerbi, oltre a Mk ...