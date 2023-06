Inter | fatta per la cessione di Brozovic all’Al Nassr | le cifre

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) L’ha trovato un accordo con l’Al, club di Cristiano Ronaldo, per Marcelo. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarebbe ormai ai dettagli l’operazione per il passaggio di Marcelodall’di CR7. I nerazzurri, infatti, cederanno il centrocampista croato alla società saudita per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Il giocatore percepirà uno stipendio di 20 milioni di euro all’anno per le prossime tre stagioni.