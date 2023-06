Inter | ecco com'è stato beffato il Milan su Thuram | lo avevano in pugno Poi Inzaghi

Commenta per primo Marcus Thuram ha sposato il progetto dell'e martedì dovrebbe svolgere le visite mediche. Dopo settimane di rumors, il francese ha scelto i nerazzurri nonostante gli interessamenti di Bayern , Psg e Milan . Secondo la ricostruzione della ...... fa il botta e risposta con l'che in queste ore ha chiuso con l'arrivo di Marcus Thuram, figlio dell'indimenticato Lilian ex stella bianconera, e cosìche si palesa in poche ore il colpo ...... ora l'proverà a riportare Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea non ha aperto al prestito . Il ...tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ...

Inter, ecco il primo rinforzo per Inzaghi: Thuram ha detto sì - Sportmediaset Sport Mediaset

L’ultima comunicazione del Chelsea è chiarissima: basta prestiti per Romelu Lukaku. E’ quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che conferma l’inflessibile posizione dei Blues sul futuro del belga: “In ...Cesar Azpilicueta, giocatore del Chelsea, diventerà presto un nuovo difensore dell’Inter. Ecco tutti i dettagli dell’accordo Cesar Azpilicueta, giocatore del Chelsea, diventerà presto un nuovo… Leggi ...