Inter | 4 colpi in canna

(Di domenica 25 giugno 2023) L'si sta muovendo per assestare i primidi mercato. I prescelti sono Thuram, Bisseck e Azpilicueta, mentre per il quarto, Frattesi,...

...bisogno di far cassa per mettere a segno nuovie anche di far spazio. Sul mercato sono finiti i portieri Mendy e Kepa , i difensori Chalobah , Azpilicueta (che dovrebbe finire proprio all'...L'deciderà presto se provare ad affondare il colpo, rubando la scena e il giocatore alla ... Proveranno a chiudere i, poi penseranno a Luka Romero.... blitz, rilanci, inserimenti, manovre di disturbo edi scena all'ultimo istante. I derby di mercato degli ultimi anni. CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE THURAM, L'SUPERA IL MILAN L'...

Inter, quattro colpi in canna per Inzaghi. Attesa per le cessioni TUTTO mercato WEB

Quale futuro per Romelu Lukaku: ecco le ultimissime notizie riguardo l'addio dal Chelsea del giocatore. C'è la svolta di calciomercato.Colpo di mercato dell'Inter in entrata: arriva un giovane difensore tedesco attualmente impegnato con la propria nazionale agli Europei Under 21 ...