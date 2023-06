Intelligence economica | era digitale ed equilibri internazionali

Leggi su formiche

(Di domenica 25 giugno 2023) Il 23 giugno presso la Luiss School of Government, diretta dal prof. Giovanni Orsina, si è tenuto il seminario di studi “L’nell’era” che tra altri illustri convegnisti, quali il generale Mario Mori e il sottosegretario Alfredo Mantovano, ha avuto come relatore di spicco il prof. Christian Harbulot. Grazie all’opera decennale di quest’ultimo il concetto diha fatto segnare una decisiva affermazione teorica e pubblica, anche a seguito dell’istituzione, nel 1997, a Parigi, dell’École de Guerre Économique (Ege), tuttora funzionante. In Italia, tale tematica è stata approfondita soprattutto dal prof. Mario Caligiuri, direttore del Master innonché presidente della Società Italiana di(Socint), ...