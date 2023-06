“Insulina basale una volta a settimana per i pazienti con Diabete di tipo 2” | gli studi che aprono a una rivoluzione

(Di domenica 25 giugno 2023) La ricerca nel campo dele dell’utilizzo dell’ha fatto un progresso che potrebbe portare idiabetici a passare da 365 a sole 52 iniezioni in un anno. Una sorta di grandesembra essere prossima per i 500 milioni di diabetici in tutto in tutto il mondo, in Italia oltre 3,5 milioni di persone. Una nuovaa somministrazionele offre la stessa efficacia delle insuline già in uso a somministrazione quotidiana neicondi2 che non hanno usato in precedenza l’come viene confermato in due differentipubblicati su Journal of the American Medical Association e sul New England Journal of ...

Una nuovaa somministrazione settimanale offre la stessa efficacia di un'già in uso a somministrazione quotidiana nei pazienti con diabete di tipo 2 che non hanno usato in precedenza l'...Queste evidenze si hanno non solo nella popolazione in terapia insulinica multiniettiva, ma anche in trattamento con sola. Quel che accade, con i sistemi innovativi di monitoraggio, è ......aceto prima di un pasto ad alto contenuto di carboidrati migliora infatti la capacità dell'... Da qui, anche l'effetto positivo sul metabolismo, ovvero l'energia che il corpo utilizza per ...

“Insulina basale una volta a settimana per i pazienti con Diabete di tipo 2”, gli studi che… Il Fatto Quotidiano

Una sorta di grande rivoluzione sembra essere prossima per i 500 milioni di diabetici in tutto in tutto il mondo ...Arriva un farmaco che permette la somministrazione di insulina nei diabetici per 52 volte all'anno invece di 365. Ecco quali sono i vantaggi e come si è svolta la ricerca ...