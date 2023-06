Insigne delude ancora | i tifosi | “Davvero vale 10mln l’anno?”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Toronto, guidata da Lorenzoe Federico Bernardeschi, continua are, subendo un’altra pesante sconfitta. La carriera di Lorenzoa Toronto in MLS ha sicuramente preso una piega importante dal punto vista economico, ma non esplode sotto il profilo delle vittorie. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando in MLS al Toronto FC. Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i, ma che ha lasciato un po’ a desiderare per via di prestazioni non proprio eccellenti da parte dell’ex capitano azzurro. Le prestazioni dicosì come quelle di Federico Bernardeschi sono state finora al di sotto della media, rimediando una sconfitta dopo l’altra probabilmente data dal ...