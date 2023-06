Insegno al posto di Amadeus? Quale programma gli porta via | l' indiscrezione

(Di domenica 25 giugno 2023) Pinoaldi? Se l'sulla sostituzione di Flavio Insinna alla guida de L'Eredità su Rai 1 gira già da un po', quella che riguarda il direttore artistico di Sanremo, invece, giunge nuova. Nelle scorse ore, infatti, si sarebbe parlato di un altro progetto in ballo persempre su Rai 1. Ne parla l'autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis nella sua rubrica “La TV vista da internet” pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTV. Secondo De Andreis, prima de L'Eredità,potrebbe condurre L'anno che verrà, che rimarrebbe quindi orfano didopo tante edizioni di successo. "Prima de L'Ereditàpotrebbe fare Il mercante in fiera su Rai2 e, nel mezzo, non si esclude la ...

Secondo Tvblog la conduzione del programma sarebbe "preparatoria" all'arrivo a L'Eredità , il programma che da gennaio 2024dovrebbe condurre aldi Flavio Insinna . Il motivo per cui un ...Successivamente, a prendere il suosarà L' Eredità che quest'anno vedrà il grande ritorno di Pinoalla conduzione. Questa però non sarà la prima apparizione del celebre comico dopo il ...Un onore per Barbiana, un"sperduto" nel Mugello dove don Milani fu esiliato, a 31 anni , dalla Chiesa il 7 dicembre del 1954. Così come storica è stata, il 20 giugno del 2017, la visita di ...

Nel valzer degli avvicendamenti "politici" in RAI, confermato il ritorno di Pino Insegno, che si prepara a condurre una nuova stagione di Mercante in Fiera, stavolta su Rai 2.