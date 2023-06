In&Out method beauty ecosostenibile | l’ultima novità di BeGood

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 giugno 2023) Dal know how dei laboratori svizzeri Human Wellness, nasce un nuovo trattamento pensato per iCenter, in grado di amplificare gli effetti benefici dei trattamenti in cabina. In&Outdiprevede un protocollo composto da un leggings e manicotti per le braccia in Dermofibra Nutritive Q10 da indossare durante i trattamenti professionali effettuati con tecnologie estetiche, un leggings in Dermofibra Nutritive Q10 da indossare quotidianamente per prolungare la durata del trattamento e 30 capsule di integratore naturale Farmaven da assumere ogni mattina, per la durata totale del trattamento di un mese. Dermofibra Nutritive Q10, è un brevetto esclusivo di, un nuovo filato con composti inorganici a base di zinco, silicio, titanio e magnesio che ...