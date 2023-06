Incidente sulle montagne russe | un morto e tanti bambini feriti

(Di domenica 25 giugno 2023) Pesante il bilancio dell’avvenuto in Svezia a Stoccolma nel luna park di Grona Lund: une 14, di cui sette ricoverati in ospedale. Molti di questi sono. Si trovavano a bordo dellequando un 'veicolo' ha deragliato, hanno raccontato i soccorritori...

È di un morto e 14 feriti, tra cui alcuni bambini, il bilancio di unmontagne russe nel luna park di Grona Lund a Stoccolma, in Svezia. Lo riporta l'agenzia di stampa Tt citando i gestori del parco divertimenti. L'emittente Svt riferisce che tra i 14 ...Una persona è morta e altre sono rimaste ferite a causa del deragliamento di un treninomontagne russe in un parco di divertimenti di Stoccolma. Lo riporta la Tv svedese. I ...dopo l'. Il ...La polizza comprende anche l'Ivaparcelle dei professionisti ma non gli oneri fiscali legati ... richiesta di dissequestro dell'auto coinvolta in un

Auto si schianta contro tir in sosta, grave incidente sull'A14: 2 donne morte e un ferito Fanpage.it

Attimi di paura trasformati in tragedia. Una donna è morta nell'incidente a Gröna Lund dopo il deragliamento di un vagone delle montagne russe, secondo quanto riportato da ...I due feriti sono la ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, e lo studente Fulvio Filace di 25. Gravi, non hanno potuto fin qui collaborare con gli inquirenti ...