Incidente Pesaro | fugge all’alt e investe altra auto | 2 morti

mortale alla periferia dinel pomeriggio, dopo che un 27enne alla guida di una Bmw ha tentato di sottrarsi all'alt dei carabinieri dandosi alla fuga e finendo per scontrarsi ...... morta una ragazza: Valentina, 28 anni, era sposata e aveva due bimbi piccoliin moto, ... entrambi residenti nella zona di, era stata ritenuta sospetta dai carabinieri che avevano ...L'è accaduto nel pomeriggio sulla strada Montelabbatese, a pochi chilometri dal centro di. A causa dello schianto le due vetture sono state sbalzate per alcuni metri sulle scarpate ...

Pesaro, non si fermano a posto di blocco e si schiantano su auto: muore una 32enne TGCOM

Incidente mortale alla periferia di Pesaro nel pomeriggio, dopo che un 27enne alla guida di una Bmw ha tentato di sottrarsi all’alt dei carabinieri dandosi alla fuga e finendo per scontrarsi frontalme ...Al volante della Bmw serie 3 in fuga, un 27enne macedone, deceduto nello schianto; con lui un 27enne albanese, rimasto ferito e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza ad Ancona.