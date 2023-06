Incidente per Serracchiani | in monopattino contro un’auto | distorsione del ginocchio

(Di domenica 25 giugno 2023) La deputata del Pd Debora, responsabile Giustizia dei dem, è rimasta coinvolta nella serata di sabato 24 giugno in unstradale mentre stava guidando una Lignano Sabbiadoro (Udine) riportando unaal. La notizia è stata data dal sito del Messaggero Veneto. L’onorevole ha perso illlo del mezzo ed è finitail cofano di una macchina.

Palloncini bianchiManuel . Casal Palocco, quartiere romano dell'in cui ha perso la vita il 14 giugno il bimbo di 5 anni, ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia: mamma e sorellina che erano in auto ...Siamo al Vostro fianco", i cittadini si sono ritrovati davanti all'asilo del piccolo, accanto a dove è avvenuto l'stare vicino alla famiglia e dare un segnale, perché "una cosa così ...Ed è proprio davanti all'asilo che i cittadini si sono ritrovati, accanto a dove è avvenuto l'stare vicino alla famiglia e dare un segnale, perché 'una cosa così non accada mai più', ricordano i cittadini. Presenti anche le istituzioni: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ...

Incidente in monopattino per Debora Serracchiani: “Brutta distorsione al ginocchio, siate prudenti” la Repubblica

L'incidente a Lignano Sabbiadoro (Udine). La deputata Pd ha perso il controllo del mezzo La deputata del Pd ha subito una distorsione al ginocchio. L'incidente è avvenuto sabato sera a Lignano Sabbiad ...L'uomo si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un suv ...