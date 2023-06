Incidente nel bolognese | morta una ragazza | Valentina | 28 anni | era sposata e aveva due bimbi piccoli

...carcere romano di Regina Coeli domenica 25 giugno. A tentare di fermare i rivoltosi si sono ritrovati tre poliziotti. "Poteva essere una carneficina", denuncia il sindacato Sappe. L'è ......contempo, ha proceduto alle operazioni di messa in sicurezza della zona interessata. Per una ... TEMI: auto fuori stradacastionsdomaninsfriulifriuli ...Feriti Mavi e Flavio, ricercatrice e studenteal luna park, deraglia un treno sulle montagne russe: 'Almeno un morto e 14 feriti, anche bambini' Valentina aveva due bambini piccoli Sul ...

Incidente al luna park, deraglia un treno sulle montagne russe: «Almeno un morto e 14 feriti, anche bambini» leggo.it

Pomeriggio di sangue sulla Montelabbatese Bruttissimo incidente stradale nel pomeriggio sulla Montelabbatese a Pesaro. Secondo le prime indiscrezioni una Bmw ed una Fiat 500 si sono scontrate all'alte ...Incidente, nel pomeriggio di ieri, sabato 24 giugno 2023, lungo la ex statale 393 a Villastellone. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Chieri, si sono ...