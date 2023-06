Incidente in monopattino per Debora Serracchiani

(Di domenica 25 giugno 2023) Finita male la prima esperienza dicon il. La deputata del Pd è rimasta coinvolta in unstradale mentre si trovava a Lignano Sabbiadoro (Udine). La, come confermato da lei stessa, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il cofano...

La deputata del Partito democratico e responsabile Giustizia della segretaria guidata da Elly Schlein è rimasta coinvolta in unstradale mentre si trovava alla guida di un. L'...La deputata del Partito Democratico, responsabile Giustizia dei dem, è rimasta coinvolta nella serata di sabato 24 giugno in unstradale mentre stava guidando una Lignano ...La deputata Debora Serracchiani (Pd), responsabile Giustizia dei dem, è rimasta coinvolta nella serata di sabato 24 giugno in unstradale mentre stava guidando una Lignano Sabbiadoro (Udine) riportando una distorsione al ginocchio. La notizia è riportata dal sito on line del Messaggero Veneto . Come ...

Incidente per la deputata Debora Serracchiani, in monopattino contro un'auto ilgazzettino.it

Disavventura per Debora Serracchiani. La deputata del Partito Democratico, responsabile Giustizia dei dem, è rimasta coinvolta nella serata di ...La deputata dem Debora Serracchiani è rimasta coinvolta, nella serata di ieri, in un incidente stradale mentre stava guidando un monopattino a Lignano Sabbiadoro, in provincia di ...