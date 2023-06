Incidente Casal Palocco | in migliaia alla fiaccolata per Manuel | «Siamo al vostro fianco»

(Di domenica 25 giugno 2023) Tutti vestiti di bianco, dietro a uno striscione con scritto «Uniti peral».di persone sono scese in strada a, nel quadrante sud di Roma, per parteciparein ricordo di, il bimbo di 5 anni che ha perso la vita a causa dello scontro tra il Suv Lamborghini degli youtuber TheBorderline e la Smart dove viaggiava insiememadre esorellina. Nella giornata di oggi – domenica 25 giugno – i cittadini si sono ritrovati davanti all’asilo del piccolo, accanto a dove è avvenuto l’, per stringersi intornofamiglia e dare un segnale perché «una cosa così non accada mai ...

Palloncini bianchi per Manuel .Palocco, quartiere romano dell'in cui ha perso la vita il 14 giugno il bimbo di 5 anni, ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia: mamma e sorellina che erano in auto con lui, ...... e la Smart in cui il bimbo viaggiava con la mamma e la sorellina, aPalocco, nel quadrante ... i cittadini si sono ritrovati davanti all'asilo del piccolo, accanto a dove è avvenuto l': ...In tantissimi qui aPalocco per ricordarlo ed esprimere vicinanza ai genitori e alla sua ... Il primo cittadino, al termine del corteo, ha lasciato un mazzo di fiori, nel luogo dell'dove ...

Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro rischia di pagare due milioni di danni Repubblica Roma

Per ricordare Manuel, il bimbo morto nell'incidente di Casal Palocco, sono state migliaia le persone che si sono ritrovate domenica sera proprio dove il bimbo ha perso la vita. Una fiaccolata con tutt ...Palloncini bianchi per Manuel. Casal Palocco, quartiere romano dell'incidente in cui ha perso la vita il 14 giugno il bimbo di 5 anni, ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia: mamma e sorellina ...