Incidente a Pesaro | morti un ragazzo e una ragazza | ' Lo schianto causato da un' auto in fuga dai carabinieri'

È questa la dinamica dell'avvenuto nel pomeriggio a pochi chilometri dal centro di, sulla strada Montelabbatese. Nello scontro è morto anche il conducente della Bmw mentre sono ...La dinamica dell'diUna Bmw con a bordo due persone non si è fermata all'alt dei carabinieri ed è riuscita a seminare la pattuglia. Ma la fuga è drammaticamente finita dopo pochi chilometri perché la ...Ennesimostradale lungo la Treviso Mare , presa d'assalto nel fine settimana da moltissimi ... Verso le 11 di domenica mattina, 25 giugno, tra Via Hemingway e Via Ca'si sono scontrate ...

Incidente oggi a Pesaro sulla Montelabbatese dopo un inseguimento: due morti e tre feriti il Resto del Carlino

E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto nel pomeriggio a pochi chilometri dal centro di Pesaro, sulla strada Montelabbatese. Nello scontro è morto anche il conducente della Bmw mentre sono ...Ha seminato una pattuglia durante l'inseguimento e dopo alcuni chilometri ad alta velocità ha centrato un'auto che proveniva nel senso opposto ...