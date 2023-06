Incidente a Casal Palocco | quanto rischia di dover pagare il leader dei Theborderline

(Di domenica 25 giugno 2023) Due milioni di euro: questa è la cifra che potrebberosborsare gli youtuber che hanno causato la morte di Manuel Proietti, il bambino di 5 anni travolto da una Lamborghini a. Una somma che comprende il risarcimento alla famiglia del piccolo, il costo del suv noleggiato e distrutto nell’e le richieste di danni da parte degli sponsor che avevano legato il loro nome a quello dei The Borderline. Tra questi ci sono giganti come Sony e Cinecittà World, che si sono detti indignati per le bravate dei ragazzi. “Avete visto quei pazzi dei The Borderline cosa hanno fatto alla nostra povera Montagna Russa Altair? P.S. Ciaffa, ti chiediamo i danni”. Così scriveva il famoso parco divertimenti sulla Pontina nel maggio del 2022, con tanto di emoticon che ridono a crepapelle, quando gli YouTubers erano al ...

... soprattutto con riguardo alla recente tragedia diPalocco (ma comunque già considerata) ... poi, il raddoppio della sanzione " rispettivamente a 14 e 30 giorni " per il responsabile di...Unda quasi due milioni di euro. Dal risarcimento alla famiglia di Manuel Proietti , fino alla Lamborghini distrutta . Senza dimenticare il crollo dell'azienda degli youtuber e le richieste di ...Il cantautore, in una intervista a 'Il Messaggero', ha infatti raccontato di come gli sia stato chiesto un selfie di fronte al luogo dell'diPalocco, dove ha perso la vita il piccolo ...

Gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare una maglietta bianca per ricordarlo e a portare una candela per illuminare il cielo ...Arrestato per omicidio stradale e lesioni per la morte del piccolo Manuel, il 20enne sarà presto sentito dal gip: può avvalersi della facoltà di non ...