«In tournée Pino Daniele lavava le mutande in albergo | le piazzava in un asciugamano e strizzava tutto»

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Fatto Quotidiano intervista Alberto Marozzi, musicista, attore e produttore. Tanti gli artisti che sono o sono stati sulla sua agenda. Tra gli altri anche Patty Pravo e Mia Martini. Racconta le sue frequentazioni con Gianni Minà. «Per due anni sono stato l’assistente di Gianni e l’ho accompagnato ovunque, mi ha presentato chiunque: dalla Nazionale di calcio a De Niro, fino a portarmi sul set di C’era una volta in America; con Gianni ho fatto una figura di merda. Mi sono fatto fregare l’auto che aveva in dotazione». Marozzi parla anche di, suo amico. «Ero amico di, so che gli scade il contratto con la Emi e mi chiede di passare con la mia casa discografica: ‘, magari, a quali condizioni?’. ‘Ho già il disco pronto, ma ho bisogno di 50 milioni. Con 25 liquido il mio ...

