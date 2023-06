In Grecia si vota di nuovo | il centrodestra punta alla maggioranza assoluta

(Di domenica 25 giugno 2023) Siin. Sono circa 9,8 milioni gli elettori chiamati oggi alle urne a sole 5 settimane dprecedente tornata per eleggere ilParlamento. I sondaggi suggeriscono una netta vittoria per il partito conservatore Nea Dimokratia, guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis...

Laoggi al voto per il secondo turno delle elezioni generali in cinque settimane. L'ex primo ... Mitsotakis "Oggi siper la seconda volta in poche settimane per dare al Paese un governo ..."Oggi siper la seconda volta in poche settimane per dare al Paese un governo stabile ed efficace con un orizzonte di quattro anni. Sono assolutamente certo che i cittadini faranno il loro dovere con ...E questa volta, dopo esserci arrivato vicinissimo alle elezioni di maggio, l'ex primo ministro Mitsotakis potrebbe ottenere la maggioranza ...

In Grecia si vota ancora Il Post

Milano, 25 giu. (askanews) - Urne aperte oggi in Grecia per il secondo turno delle elezioni legislative, che dovrebbero assicurare la maggioranza assoluta in parlamento al partito conservatore Nuova ...Mitsotakis vuole il secondo mandato con la maggioranza assoluta. Tsipras esorta al voto contro un 'governo onnipotente' (ANSA) ...