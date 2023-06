In Europa serve più politica industriale? La riflessione di Braghini

Leggi su formiche

(Di domenica 25 giugno 2023) È sempre più forte il dubbio che i principi dogmatici e gli ideali del libero mercato, per decadi solido fondamento dellacomunitaria per il funzionamento del mercato interno e della concorrenza, risultano nell’attuale contesto adeguati a confrontarsi con le nuove sfide globali e per il ruolo di attore internazionale che la Ue si prefigge di assumere. Fino a ieri le regole europee sono state perimetrate all’interno dei suoi confini, un caso a sé sono le valutazioni del mercato globale in ambito merger & acquisition e aiuti di Stato. Misure di salvaguardia come la matching clause sugli aiuti per ricerca & sviluppo sono risultate inefficaci in quanto inattuabili. Il dogma della concorrenza si rivolge in primis alla tutela del consumatore europeo, ma non alla tutela dei posti di lavoro dalla concorrenza extra-Ue. Sarà sufficiente questa dottrina ...