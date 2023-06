... con al loro fianco, la Civetta, un giornale locale impegnato nelladei diritti civici e ...MazzuccatoCanicattini Fichera Giuseppe Noto Bazzano Adriana Presidente Federconsumatori - ...In porta Andrea Bianchini dal Tropical Coriano; inNicola Bellucci con un passato in ... Roberto Rosini si aggrega al Tre Penne per tutto l'anno così comeScarponi , in arrivo dalla ......del Turismo - è la Lega di Matteo Salvini il primo partito a rompere il fronte dellanella ...mascherine che ha portato all'arresto anche dell' ex direttore dell'Agenzia delle Dogane...

In difesa di Marcello Minenna L'HuffPost

L'ex direttore grillino dell’Agenzia delle Dogane non ha regalato niente a nessuno. La sua colpa è aver assegnato le auto ai ministeri senza ...Screditare i collaboratori di giustizia che accusano Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri di collusioni con i boss Graviano, creare falsi alibi agli stragisti e calunniare testimoni. Si concentra su ...