In caduta libera | Lagarde | missione compiuta | la bomba che ci sta per rovinare

(Di domenica 25 giugno 2023). La numero uno della Banca centrale europea, Christine, è riuscita nell'intento di affondare la manifattura europea. Grazie soprattutto alla stretta monetaria che ha portato in tredici mesi il tasso di riferimento europeo da zero al 4 per cento, l'industria di Eurolandia ha ingranato la retromarcia. L'ennesima conferma è arrivata ieri dall'indice Hcob Pmi Flash Composito (manifattura più servizi) che cala a 50.3 dal 52.8 di maggio, il valore minimo in 5 mesi. Sotto 50 significa contrazione, sopra espansione. In particolare l'indice Hcob Pmi delle attività terziarie nell'Eurozona scende a 52.4 punti dai 55.1 di maggio, restando però nell'area dell'espansione, mentre va molto peggio per l'indice Hcob Pmi del manifatturiero, precipitato a 43.6 dai 44.8 di maggio. Valore minimo negli ultimi 37 mesi. ...