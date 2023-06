In bici da Fiumicino all’aeroporto. Quasi 2 milioni ce li mette Adr

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 giugno 2023)– Quanti cittadini di, che vivono l’aeroporto quotidiniamente e sono costrette a dover lottare ogni giorno con caos e traffico (e costo del carburante), sognano di poterci andare…incletta? Beh, questo desiderio ora diventa realtà. E ciò grazie al Decreto Giubileo dove, sotto la voce “Intervento n.119”, viene messa nera su bianco la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia di una lunghezza pari a circa 4 chilometri: collegherà il sistema di piste ciclabili dicon i Terminal aeroportuali e la zona tecnica dell’aeroporto. Clicca qui per leggere il testo del Decreto Giubileo. Il costo? 1 mlione ed 800mila euro, completamente a carico di Aeroporti di Roma. Adr dunque scende in campo per rendere il Giubileo perfetto, nei limiti del possibile, dal punto di vista della viabilità. ...