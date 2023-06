In Arabia Saudita sta nascendo un impero calcistico fondato sul denaro

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 giugno 2023) Rúben Neves è stato a lungo il desiderio di mercato di molti. Ad appena 17 anni, ha debuttato in Champions League con il Porto, diventando il portoghese più giovane di sempre a giocare nella competizione (primato superato in seguito da Rodrigo Ribeiro). A vent’anni aveva già disputato diciotto partite di Champions, giocato una finale degli Europei Under 21 e si era imposto come uno dei calciatori più promettenti d’Europa. Al primo grande turning point della sua carriera era finito in seconda divisione: il potentissimo agente Jorge Mendes non si era fatto scrupoli nel portarlo al Wolverhampton, che in breve sarebbe diventato una succursale portoghese grazie alle manovre dello stesso Mendes, una specie di direttore sportivo-ombra dei Wolves. Neves non ha più giocato in Champions League, ma si è preso la Premier League, è diventato un calciatore di spicco della sua Nazionale, è il ...