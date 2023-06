Ilary Blasi in crisi a Mediaset | È fuori La voce pesantissima svela gli ultimi fatti

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli, è stato protagonista di una battuta che ha scatenato una bufera sui social, durante la finale del reality show condotto da. Non è il primo episodio finito in polemica durante questa edizione dell'Isola dei Famosi, che ha ottenuto i peggiori risultati di ascolto della sua storia. In questo articolo si parlerà anche del futuro della conduttrice, che potrebbe essere a rischio dopo il flop del programma. Di cosa parliamo in questo articolo... La finale dell'Isola dei Famosi 2023 è stata vinta da Marco Mazzoli con tanti colpi di scena; Una battuta di Mazzoli sull'orientamento sessuale di Gian Maria Sainato ha suscitato polemiche; La decisione di Pier Silvio Berlusconi di cambiare la linea del reality show non ha evitato episodi ...