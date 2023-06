Il violinista Gibboni all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiInterminabili applausi scroscianti e tre standing ovation per l’astro del violinismo internazionale Giuseppeche sabato sera ha incendiato il gremitissimo Auditoriumdiesibendosi con l’Orchestra d’Archi del Conservatorio di, nelle Quattro Stagioni di Vivaldi.con il suo violino “indiavolato”, era ospite della Stagione Concertistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia insieme con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di, sempre sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e con la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. Un successo strepitoso per un concerto memorabile, attesissimo coronamento anche di un doppio ...

Il Maestro, ha tenuto anche una prestigiosa Masterclass per gli studenti, presso il Conservatorio di Benevento, nei giorni precedenti. L'evento è stato promosso dall'Accademia di Santa Sofia ...... International Music Competition Dinu Lipatti (premio speciale migliorcon assegnazione ... Giuseppeha conquistato il 56º Premio Paganini di Genova, oltre al premio speciale per ...Sarà il soprano Anna Corvino, ad eseguire alcuni brani classici ed arie d'opera, accompagnata dalla pianista Gerardina Letteriello e dalDaniele, in occasione dell'inaugurazione della quinta edizione del "Festival Arte& Cultura" diretto artisticamente dal dottor Giuseppe Carabetta , che inizierà il 25 giugno, alle ...

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA, IL VIOLINISTA M° GIUSEPPE ... TV Sette Benevento

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...BENEVENTO - Doppio evento formativo, inoltre, con Gibboni, che, le mattine di giovedì 23 e venerdì 24, terrà anche una prestigiosa Masterclass per gli ...