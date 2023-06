Il tentato golpe porterà una svolta in Ucraina? Scrive l’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 25 giugno 2023) Da “chef” di Vladimir Putin a colui che avrebbe potuto “cucinarlo”. Evgenji Prigozhin, capo delle truppe mercenarie della Wagner, stava facendo puntare le sue truppe (indisturbate) verso Mosca, salvo poi ordinare marcia indietro e lasciare le città che aveva occupato senza incontrare praticamente alcuna resistenza e accettando la mediazione del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Insomma, in meno di 24 ore in Russia è successo tutto e il contrario di tutto e non è facile spiegare in maniera univoca e lineare questi avvenimenti: il Paese sembrava sull’orlo di una guerra civile e ora sembra regnare la calma (apparente?). Proviamo dunque a definire qualche punto, senza avere la pretesa di avere la sfera di cristallo riguardo a un Paese storicamente portato a colpi di stato e drastici sovvertimenti, per interpretare gli sviluppi di una situazione che è destinata a rimanere per ora ...