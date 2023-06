Il super yacht di Arnault ' respinto' a Napoli È troppo lungo

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI -e nelle manovre avrebbe di certo creato numerosi problemi, oltre al fatto che la stazza avrebbe di certo occupato quattro posti in banchina. Troppi per un portopieno già da due mesi. Ecco il motivo che ha spinto ilmiliardario Bernarda lasciare il golfo dicon il suo mega delloSymphoony,101 metri e del valore di non meno di 300 milioni di euro. La nave era nello specchio di acque davanti al Castel dell'Ovo già da ieri mattina e, quando ha chiesto di attraccare al molo Luise di Mergellina, tradizionale approdo delle barche di lusso, è arrivato il no dell'autorità portuale.è il proprietario Lvmh, multinazionale che comprende Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, ...

Per la Napoli azzurra non è buona notizia. Avere un porto non adeguato per accogliere inon è all'altezza della nuova reputazione che Napoli si sta riconquistando a suon di scudetto, musei (come il Mann, il numero uno al mondo) bellezze artistiche e grandi eventi culturali di ...Napoli prova a mettere un freno al turismo di lusso. Nei giorni scorsi, la capitaneria di porto del capoluogo campano non ha concesso il permesso di attraccare al Symphony, ildi Bernard Arnault. Il miliardario francese si trovava in questi giorni nel golfo di Napoli e venerdì ha chiesto di poter attraccare alla Mergellina, l'unico porto di riferimento per le ...Bernard Arnault resta fuori dal porto di Napoli . 'Troppo lungo il suo', l'attracco non è stato concesso. Ilmiliardario era arrivato a Mergellina con il Symphony, scafo da 101 metri, ma quando ha chiesto di potersi agganciare alla banchina, ha ricevuto un '...

Bernard Arnault, al suo mega yacht vietato l'ingresso nel porto di Napoli. E il miliardario se ne va Corriere della Sera

Il commento di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, sulla vicenda del mancato ormeggio a Mergellina del super-yacht del tycoon della moda, Bernard Arnault ...Da quest’anno nuovo regolamento della Capitaneria: stop alle imbarcazioni lunghe oltre 75 metri. Martusciello: “La città è capoluogo di regione, merita un ...