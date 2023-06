Il procuratore di Kokorin | «Tornerà alla Fiorentina Per il momento non ci sono nuove opzioni»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Timothy Berdyshev, agente dell’attaccante dellaAleksandr, ha parlato del futuro del suo assistito Timothy Berdyshev, agente dell’attaccante dellaAleksandr, ha parlato del futuro del suo assistito (che nella scorsa stagione è stato in prestito all’Aris Limassol) a Sport-express.ru. PAROLE – «Luidopo le vacanze. Inizierà ad allenarsi con il club. E per ilnon ciancoradiscuterà il suo rapporto con il club dopo il suo ritorno in Italia».