Il presidente di Confindustria Puglia | “Chi evade è un delinquente | non un imprenditore Lotta dovrebbe essere la priorità del governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Parole dure, inequivocabili, pesantissime. Che seguono di qualche giorno la sortita diGiovani. “Il datore di lavoro chele tasse non è un, ma un”, dice Sergio Fontana,di. In una regione che nel 2022 ha raggiunto quota 7 miliardi di euro di nero, la nona area del Paese per gettito mancato, il numero uno degli industriali la definisce una “piaga” che “curata e debellata” e chiarisce: “Laall’evasione fiscalelaassoluta di qualsiasi. I numeri in Italia sono così elevati che con gli introiti della...