Il piano Prigozhin in Bielorussia Ex generale svela cosa farà il gruppo Wagner

(Di domenica 25 giugno 2023) Guerra Ucraina, spuntano nuovi retroscena sulle reali intenzioni diche si troverebbe in. L'esercito ucraino dovrebbe guardarsi da un possibile attacco verso Kiev dallada parte del. È l'analisi effettuata a Sky News da Lord Richard Dannatt, ex capo di stato maggiore dell'esercito britannico. «Il fatto chesia andato inè motivo di preoccupazione», ha dichiarato. «Se ha mantenuto un'efficace forza combattente attorno a sé allora rappresenta di nuovo una minaccia per il fianco ucraino più vicino a Kiev dove è iniziata la guerra», ha aggiunto affermando che «è del tutto possibile» che la Russia possa utilizzare ilper tentare di riprendere Kiev. ...

Non erano però chiari il timing e la natura esatta dei piani di, tuttavia 'c'erano segnali a sufficienza per dire alla leadership che stava succedendo qualcosa...'. Anche Vladimir Putin ......arrivato il momento che Mosca venga liberata e quando la nostra Legione per la libertà della Russia crescerà al livello necessario renderà sicuramente reale questonon realizzato di'....cosa avesse esattamente in mente il fondatore di Wagner e quando avrebbe attuato il suo. La ... leggi anche Russia,ordina ritirata per "evitare bagno sangue". FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...

Gli Usa e Putin sapevano del piano di Prigozhin TGLA7

Le cronache pietroburghesi raccontano che tutto è cominciato da un chioschetto di hot dog. Yevgeny Prigozhin non aveva neanche 30 anni ed era ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...