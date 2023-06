Il Napoli riparte sereno | il Milan saluta Tonali | Juventus a caccia dell’allenatore?

(Di domenica 25 giugno 2023) “Quando hai un allenatore e un direttore sportivo che hanno appena vinto lo Scudetto e non riparti da loro, il giocattolo si è rotto. Punto”, così ha dichiarato nei giorni scorsi il giornalista Alfredo Pedullà commentando le scelte di Aurelio De Laurentiis. Le critiche erano iniziate da un bel po’ e nel giorno in cui a Udine, ilpoteva festeggiare la conquista dello scudetto con un mese di anticipo, il giornalista Michele Criscitiello si univa al coro di “odio, odio”. De Laurentiis e Rudi Garcia Mentre in un tweet, Paolo Bargiggia ha scritto: “De Laurentiis ci sta capendo ben poco. Aarriverà qualcuno che non ha nulla da perdere perchè è già perdente”. Ed è così arrivato il “perdente” Rudi Garcia come lo era Luciano Spalletti, entrambi con grande esperienza internazionale ed entrambi ...

A raccontare le ultimissime notizie in tal senso, è la redazione di Sky Sport secondo cui l'ex allenatore fra le altre delè sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita : "La ...German Denis ci ripensa e dopo aver annunciato l'addio al calcio giocato si fa convincere a scendere di nuovo in campo e persino in Europa. Il 41enne attaccante argentino ex Atalanta,, Udinese, tra le altre, vestirà la maglia del La Fiorita , squadra sanmarinese allenata dal suo ex compagno di squadra alla Dea, Thomas Manfredini, a San Marino. Non solo. Per El Tanque sarà l'...Una figura di spicco per il calcio del territorio, il trainerda un nuovo incarico. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su Palmese ...

Juan Jesus, Napoli riparte con più fame, più voglia di vincere Agenzia ANSA

I nodi delle corde che hanno tenuto ancorati i gigli alti 25 metri ai palazzi del centro si sciolgono questa mattina presto. Le spalle dei cullatori fremono, la fanfara accorda gli strumenti, ...Scatta l’ora della nuova Signora. Pezzo dopo pezzo l’a.d. Maurizio Scanavino e il d.g. Francesco Calvo stanno completando il puzzle pensato nei mesi scorsi per far ripartire la Juventus. Anche l’ultim ...