Il Napoli ha offerto 20 mln per Kadioglu Arriva la decisione del calciatore

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilsta per entrare nel vivo della sessione di mercato estiva. Anche quest’anno gli scout azzurri sono alla ricerca di talenti da reclutare e far crescere all’ombra del Vesuvio. Tra gli obiettivi di questa sessione c’è un nome che era già sotto i riflettori lo scorso anno. Si tratta di Ferdiche il L'articolo

Quale sia il valore aggiunto per un tirocinioda un'attività del genere resta un mistero". ... Le indagini Nel frattempo la Procura diha aperto un'indagine sul caso e, in parallelo, il ...... uno dei massimi storici sul tema, autore del libro Storia della pizza daa Hollywood . ... Al vincitore spetta un premio di 1.000 euro,da Spazio Conad, mentre tutti gli altri finalisti ...... basti pensare che nelle scorse ore l'agente di Alvaro Morata (Juanma Lopez) l'haai ... La prima uscita pubblica di Giuntoli (in arrivo la risoluzione col) da nuovo dirigente della Juve ...

"Il Napoli ha offerto 20 milioni per Kadioglu del Fenerbahce: i dettagli" Corriere dello Sport

Samardzic è ormai prossimo a lasciare l'Udinese. C'è stata una svolta improvvisa nelle ultime ore. Ecco i dettagli.Il futuro di Victor Osimhen, dopo l'incontro del suo agente Roberto Calenda, con De Laurentiis, è tutt'altro che sicuro al Napoli. Il ...