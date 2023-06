(Di domenica 25 giugno 2023) La Russia è sull’orlo della guerra civile. Ilha paura della guerra atomica. L’Italietta si perde nella sua solita guerricciola per bande. L’Aventino della maggioranza non si era mai visto. Nella Roma antica la secessio plebis nacque come fo ... sul sito.

"In pericolo": mentre illa Schlein sfila al Gay Pride per insultare il governo... ma quello chemaggiormente e' dentro ogni CAVALIERE, fuoco animato e sempre ardente per ...a testimonianza di ció che si puó trovare in questo sodalizio *'Sono l'uomo piú felice del! Non ...Un esame severo, che il n.16 delaveva iniziato a sostenere con il piglio giusto portandosi ... Musetti, il ko(Gianluca Strocchi, Tuttosport) Un altro venerdì amaro per la Giovane Italia ...

Il mondo brucia, la politica vaga nei suoi labirinti La Stampa

Il gruppo di assalitori, armati di armi e di coltelli, ha attaccato i due villaggi bruciando case e distruggendo proprietà. Quattro civili sono stati sgozzati e le loro case bruciate mentre un quinto ...Tutto esaurito all’Arena estiva Conchiglia di Sestri Levante per il saggio di danza della Momas Dance Academy 1 e 2 di Chiavari e Sestri Levante. Presenti ...