Il miliardario Bernard Arnault vede Napoli e deve andarsene | salta la vacanza | il suo yacht è troppo grande

(Di domenica 25 giugno 2023)prova a mettere un freno al turismo di lusso. Nei giorni scorsi, la capitaneria di porto del capoluogo campano non ha concesso il permesso di attraccare al Symphony, il superdi. Ilfrancese si trovava in questi giorni nel golfo die venerdì ha chiesto di poter attraccare alla Mergellina, l’unico porto di riferimento per le grandi barche. Da quest’anno, però, la capitaneria di porto ha introdotto un nuovo regolamento sulle norme di sicurezza, che preil divieto di ingresso nel porto per le barche più lunghe di 75 metri. Tra queste c’è anche lodi, il patron di Lvmh, la multinazionale a cui fanno capo alcune delle principali aziende del lusso e della moda: Dior, Bulgari, ...

