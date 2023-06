(Di domenica 25 giugno 2023) Illeai diplomatici diIl governo AMLO va contro ciò che fanno gli europei, dove si espellono i diplomatici russi perché sospettati di essere spie. Già più di 400 dipendenti del Cremlino nelle ambasciate europee rispediti nel loro paese, oltre la metà. La Germania ne ha mandati via 60, la Polonia 45, i Paesi Bassi 17, la Svezia 5, l’Austria 4, la Finlandia 9, ecc. AMLO ha invece accreditato l’ingresso di 36 nuovi diplomatici nel Paese che si sono aggiunti ai 49 che già esistevano prima dell’invasione dell’Ucraina, per un totale di 85 diplomatici sul suolo messicano. Un’enormità tra “consiglieri per gli affari politici”, “consoli onorari”, “addetti militari” e “uffici commerciali” con un aumento del 60% negli ultimi mesi. Oggi la sede diplomatica russa della capitale messicana è l’ambasciata ...

... qualcosa del genere dovette accadere ai Maya, gli antichi abitanti dell'attualee dintorni ... La parentesi che sia tal punto è più che ampia. L'Italia, pur se la sua postazione non è tra ...Un trenino, carico di figli di coppie omogenitoriali,la parata 2023 del Milano Pride. "L'amore non si annulla in tribunale" e "orfani di Stato" sono ... insieme da tempo e sposate in. Per ......trenino di figli di coppie omogenitoriali Un trenino carico di figli di coppie omogenitoriali... spiegano le due donne, insieme da tempo e sposate in. Per la nascita del bambino (hanno ...

Il Messico apre le porte a Putin Nicola Porro

Ironia e intelligenza, una competenza fuori dal comune quando parla di vini e bilanciamento dei piatti. A 27 anni il tarquiniese Andrea Selvaggini si porta a casa una stella Michelin sette mesi dopo..Dopo avere annunciato il nome del nuovo allenatore, Rudi Garcia, il Napoli sembra pronto a tornare a lavorare sul mercato giocatori ...