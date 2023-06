Il Mes e la gara di affidabilità tra Meloni e Salvini Il corsivo di Cangini

(Di domenica 25 giugno 2023) In attesa che un qualche scienziato della politica o della mente umana pubblichi un poderoso saggio per spiegarne le ragioni, non resta che apprezzare il realismo degli amministratori locali e regionali a fronte della demagogia che spesso caratterizza la politica nazionale romana. Al Pd nazionale che, per non essere da meno dei grillini, fa dall’abolizione del reato di abuso di ufficio una questione morale, rispondono i sindaci dem ammettendo che quella fattispecie paralizza le amministrazioni e non per questo ne tutela la legalità. Così accade nel campo avverso sulla riforma del Mes. Se non fosse tragica, la situazione sarebbe comica. E più l’epilogo della vicenda viene rinviato, più si fa concreto il rischio che una risata finale seppellirà il governo. Perché su una cosa nessuno ha dubbi: l’eccezionalità italiana, ovvero la stravaganza che fa di noi l’unico Paese dell’Eurozona a non ...

Se Santanché risultasse indagata, dicono a Domani dal suo gruppo in parlamento, toccherà a Meloni e alla ministra decidere cosa fare. Non vengono escluse nemmeno le dimissioni ...«Indubbiamente la presentazione di bilanci inattendibili, a partire quantomeno dal 2016, ha ritardato l’emersione di un dissesto patrimoniale significativo, ancora evidente in capo a Visibilia editric ...