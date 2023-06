Il dramma di Lele Mora | “Ho la demenza senile”A raccontarlo è lui stesso

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 giugno 2023) Quattro anni fa, durante un’intervista,ricevette la chiamata di un medico che lo informava di essere affetto da un tumore maligno posizionato tra un rene e un polmone. Superato quel problema di salute ma anche i guai giudiziari che lo hanno visto scontare una lunga condanna in carcere, una nuova tegola si è abbattuta sulla testa dell’ex agente dei vip. Aè luiin un’intervista al settimanale “Diva e Donna”. “Mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare” “Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro disenile”, svela. “Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento – prosegue -Mentre il resto della condanna l’ho ...