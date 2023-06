Il commento che ha fatto infuriare i boss | Nessuno lavora per altro che per soldi

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Una comica e scrittrice satirica di nome Ginny Hogan si sta facendo virale su TikTok per un video in cui afferma che le personeno solo per il denaro e non per piacere. Ciò ha acceso un dibattito su come le aziende gestiscono i propri dipendenti e le loro motivazioni. Tuttavia, i commentatori sembrano essere d'accordo con Ginny e affermano che "il denaro è ciò che li fare", mentre altri affermano che un ambiente di lavoro piacevole li mantiene a lungo in azienda. Leggi l'articolo per saperne di più e scoprire cosa ha detto Ginny. Di cosa parliamo in questo articolo... Comedian Ginny Hogan's viral TikTok video Workers mainly work for money Employers should not assume other reasons for employee motivation Some commenters agree with Hogan while others share their own perspectives Hogan is a well-known standup comic and satire ...