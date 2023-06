I siciliani devono avere chiaro cosa sta succedendo: dall'inizio della legislatura il governo è impantanato e l'Ars è costretta a lavorare a singhiozzo per colpa dei continui litigi nel...... perché ilnon aveva i numeri sufficienti (anche per via dell'assenza dei parlamentari ... Italia Viva: la maggioranzae punisce i fragili "Quello che era stato annunciato come il più ..."Quando Giorgiacon qualche ministro, è sempre lei che ha l'autorevolezza per riallacciare ...e di governo che si sarebbe potuto intitolare "l'occasione" (lo scriverò io) del, in ...

“Il centrodestra litiga sulla Presidenza delle Commissioni”, a Latina scoppia la polemica di Lbc Temporeale Quotidiano

LATINA – Nell’indomabile capoluogo pontino è passato più di un mese dalle elezioni amministrative e più di una settimana dal primo Consiglio comunale, eppure… Eppure delle commissioni consiliare neanc ...Anche sull'alluvione dell'Emilia-Romagna il governo litiga: Salvini e Meloni si azzuffano e a farne le spese sono i cittadini. Stai a vedere che la guerra interna al Centrodestra alla fine rischiano d ...