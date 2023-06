Il capo dei dissidenti russi Ponomarev | “Putin e Prigozhin d’accordo | è stata una messinscena”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 giugno 2023) L’ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo Wagner? Ètutta una “”. Ne è convito Ilya, uomo d’affari ex deputato della Duma russa che dal 2016 che vive in esilio in Ucraina e che è uno dei fondatori della Legione per la libertà dellaa. “Penso cheavessero ovviamente un accordo fin dall’inizio su cosa sarebbe successo e di cui nessun altro era a conoscenza”, ha spiegatoin un’intervista all’Adnkronos, sottolineando che ildella Wagner “è un uomo molto fidato di. Si conoscono da molto tempo e le circostanze in cui si sono conosciuti hanno creato un rapporto di grande fiducia tra di loro”. L’ex deputato, l’unico ad aver votato contro l’annessione della Crimea, ha poi ...