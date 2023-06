Il buco nero al centro della Via Lattea si è risvegliato 200 anni fa

(Di domenica 25 giugno 2023) I dati del telescopio IXPENASA hanno permesso ai ricercatori di stimare la luminosità e la durataluminosità originaria di Sagittarius A, concludendo che l'evento si è verificato all'inizio del XIX secolo. Il telescopio IXPENASA ha scoperto che ilsupermassiccio algalassiaVia, noto come Sagittarius A*, è uscito dal suo sonno spaziale 200fa per divorare gas e altri detriti cosmici. La scoperta, pubblicata su Nature, è stata resa possibile dai dati raccolti dal telescopio IXPE su cui si basa un team internazionale guidato dall'Università di Strasburgo (Francia). Un anno di attività Si stima che Sagittarius A* sia quattro milioni di volte più massiccio del Sole, ma è molto meno ...

Sagittarius A* è un buco nero supermassiccio dal passato diverso da quanto sempre creduto, come hanno accertato in questi giorni alcuni scienziati e astronomi ...Stando ai dati raccolti dal telescopio spaziale Ixpe della Nasa, Sagittarius A – il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, con una massa stimata pari a milioni di volte… Leggi ...